Serie C, Casertana-Catania: la diretta della partita

- Pubblicità -

Il Catania cerca punti e riscatto in una gara molto complicata contro la Casertana al “Pinto”, formazione di Vinicio Espinal ancora imbattuta in campionato. La squadra di Emilio Longo sono in cerca della seconda vittoria consecutiva dopo il 2-4 di Picerno e dare uno scossone a questo turbolento inizio stagione. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Casertana-Catania: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

- Pubblicità -

12.30 – Fischio d’inizio del match tra Casertana e Catania

Credit: Riccardo Caruso

Casertana-Catania: le formazioni ufficiali

CASERTANA (-): in attesa

CATANIA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea

ASSISTENTI: Il sig. Umberto Galasso della sezione di Torino e il sig. Nicola Di Meo della sezione di Nichelino

QUARTO UOMO: Il sig. Domenico Castellone della sezione di Napoli

FVS: Il sig. Alessandro Marchese della sezione di Napoli

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Pinto di Caserta vale la settima giornata del Girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Sport.

Credit: Riccardo Caruso

Inoltre, il match Casertana-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre.