Serie C, Catania-Giugliano: la diretta della partita

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Dimenticare Potenza e accorciare in classifica: questa la missione del Catania di Emilio Longo che oggi alle 15.00 sfiderà al “Massimino” il Giugliano di Luca Tulino. I gialloblù arrivano alla sfida in Sicilia dopo la bella vittoria col Foggia per 3-1, però occhio ai rossazzurri che vogliono ritrovare la vittoria per rilanciarsi in classifica. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Giugliano: la diretta della partita

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15.00 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Giugliano

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Giugliano: le formazioni ufficiali

CATANIA (-): in attesa

GIUGLIANO (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Leonardo Di Mario della sezione di Ciampino

ASSISTENTI: Il sig. Giovanni Francesco Massari della sezione di Molfetta e il sig. Daniele De Chirico della sezione di Molfetta

QUARTO UOMO: Il sig. Michele Buzzone della sezione di Enna

FVS: Il sig. Manfredi Scribani della sezione di Agrigento

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale l’undicesima giornata del Girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Sport.

Credit: Riccardo Caruso

Inoltre, il match Catania-Giugliano sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente in diretta nazionale su Rai Due e Rai Play, canale 2 del digitale terrestre.