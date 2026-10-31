Serie C, Audace Cerignola-Catania: la diretta della partita

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Il Catania di Emilio Longo cerca punti e continuità in un campo complicato e difficile come il “Monterisi” di Cerignola dove l’Audace di Catalano macina vittorie e risultati importanti. I rossazzurri sono a caccia di un successo che li proietterebbe in alto in classifica. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit; Riccardo Caruso

Audace Cerignola-Catania: la diretta della partita

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14.30 – Fischio d’inizio del match tra Audace Cerignola e Catania

Credit; Riccardo Caruso

Audace Cerignola-Catania: le formazioni ufficiali

AUDACE CERIGNOLA: in attesa

CATANIA: in attesa

ARBITRO: Il sig. Abdulaye Diop della sezione di Treviglio

ASSISTENTI: Il sig. Diego Spatrisano della sezione di Caserta e il sig. Andrea Romagnoli della sezione di Albano Laziale

QUARTO UOMO: Il sig. Dario Acquafredda della sezione di Molfetta

FVS: Il sig. Vincenzo Andreano della sezione di Foggia

Credit; Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Monterisi di Cerignola (FG) vale la dodicesima giornata del Girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Sport.

Credit: Catania FC

Inoltre, il match Audace Cerignola-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.