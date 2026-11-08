Serie C, Catania-Sorrento: le formazioni ufficiali

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Domenica di campionato per il Catania di Emilio Longo che oggi sfida alle 14.30 il Sorrento di Vincenzo Maiuri. Un match importante per i rossazzurri che vogliono riscattare la sconfitta di sabato scorso rimediata a Cerignola. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Sorrento: la diretta della partita

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14.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Sorrento

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Sorrento: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Perrotta; Bruzzaniti, Quaini, Caligara, Lunetta; Insigne, Cicerelli; Coda. A disposizione: Rinaldi, Allegretto, Pagliai, Vallocchia, Corbari, Amendola, Donnarumma, Masciangelo, Liguori, Catania, Cavuoti, Caturano. Allenatore: Emilio Longo

SORRENTO (4-3-3): Harrasser; Evangelisti, Di Somma, Viscardi, Puzone; Cangianiello, Capezzi, Cuccurullo; Crecco, Starita, Bernabeo. A disposizione: Del Sorbo, Boccarusso, Paglino, Bacci, Tonni, Potenza, Marchesi. Allenatore: Cosimo Zangla

ARBITRO: Il sig. Matteo Dini della sezione di Città di Castello

ASSISTENTI: Il sig. Tommaso Mambelli della sezione di Cesena e il sig. Stefano Allievi della sezione di San Benedetto del Tronto

QUARTO UOMO: Il sig. Simone Gauzolino della sezione di Torino

FVS: Il sig. Lorenzo Chillemi della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Credit; Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la tredicesima giornata del Girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Sport.

Credit: Catania FC

Inoltre, il match Catania-Sorrento sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.