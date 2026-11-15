Serie C, Salernitana-Catania 1-0: Achik regala tre punti ai granata, terza sconfitta consecutiva in trasferta per la squadra di Longo

Tempo di big match per il Catania di Emilio Longo che sfida una Salernitana in crisi di gioco e risultati e che cerca un pronto riscatto. La squadra di Vito Di Bari, subentrato a Serse Cosmi, cerca così la prima vittoria della sua gestione, contro però una squadra che vanta uno degli attacchi più prolifici del campionato. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.
Salernitana-Catania 1-0: la diretta della partita
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90+7′ – FINALE ALL’ARECHI: LA SALERNITANA BATTE IL CATANIA 1-0!
90+6′ – Ci prova su punizione Cicerelli, palla di poco larga
90+3′ – Nessun rosso per Caturano
90+3′ – FVS in corso per un possibile rosso per Caturano
90+2′ – TRAVERSA SALERNITANA! Ci prova Lescano in girata che in scivolata manda in porta un tiro a botta sicura con Dini che respinge sulla traversa
90′ – Concessi cinque minuti di recupero
84′ – Cambi Salernitana: fuori Villa e D’Ursi per Anastasio e Lescano
78′ – Nella Salernitana fuori Achik per Vitale. Nel Catania fuori Caligara per Vallocchia
76′ – Nella Salernitana fuori Cardoni per Longobardi
71′ – Ci prova subito Insigne al volo e il Catania sfiora il pari, palla di poco alta
70′ – Nel Catania fuori Bruzzaniti e Lunetta per Insigne e Masciangelo
67′ – Ancora Salernitana pericolosa con D’Ursi che liscia clamorosamente un ottimo pallone
63′ – Nel Catania fuori Cabianca per Pagliai
60′ – Ammonito Llano nella Salernitana
57′ – VANTAGGIO DELLA SALERNITANA, TIRO A GIRO DI ACHIK IMPARABILE PER DINI E GRANATA MERITATAMENTE IN VANTAGGIO!
55′ – TRAVERSA SALERNITANA! Tiro a giro di Achik dopo una brutta palla persa da Ierardi, conclusione imparabile per Dini ma i legni salvano la squadra di Longo
54′ – Clamorosa occasione per D’Ursi che nel cuore dell’area piccola manda per centimetri fuori il tiro del potenziale vantaggio Salernitana
52′ – Ammonito Bruzzaniti nel Catania
50′ – Catania che va al tiro con Bruzzaniti, tiro però debole dell’ex Pineto che termina tra le braccia di Galeotti
46′ – INIIZA IL SECONDO TEMPO: NEL CATANIA FUORI CODA PER CATURANO, NELLA SALERNITANA FUORI TASCONE PER GYABUAA
Salernitana-Catania 0-0: Dini salva i rossazzurri su Achik
45′ – FINE PRIMO TEMPO: 0-0 TRA SALERNITANA E CATANIA
45′ – Ancora Salernitana che va al tiro: ci prova a giro Llano e conclusione che termina in curva
42′ – Salernitana che replica subito con Achik, tiro del 7 granata che termina ancora a lato
41′ – Risponde il Catania: tiro dal limite velenosissimo di Cavuoti che va di nulla a lato
38′ – Salernitana ancora che ci prova con Cardoni, tiro dell’ex Picerno che termina alto e granata ancora pericolosi
36′ – Ancora Salernitana pericolosissima con Achik servito da Llano, da ottima posizione, manda di poco a lato la palla del potenziale vantaggio dei campani
28′ – Catania pericoloso su angolo con un colpo di testa di Allegretto, palla larga
26′ – Salernitana vicina al vantaggio, Cardoni ruba palla a Bruzzaniti e manda in porta Achik che non riesce a superare Dini che nega l’1-0 ai granata
23′ – Catania ancora pericoloso con una semirovesciata di Lunetta su invenzione di Cavuoti, palla che termina alta sopra la traversa
22′ – Primo tiro in porta della Salernitana, ci prova da fuori Llano ma para a terra tranquillamente Dini
17′ – Ammonito Tascone nella Salernitana
15′ – Grandissima parata di Galeotti su un altro tiro da fuori, questa volta ci prova Quaini: intervento super del portiere granata che salva la Salernitana
10′ – Ancora rossazzurri pericolosi da fuori con l’ex Coda, tiro del 9 che termina tra le braccia di Galeotti
3′ – Catania che ci prova subito da fuori con Cavuoti, conclusione dell’ex Cagliari che termina di poco alta
1′ – INIZIA IL MATCH ALL’ARECHI: VIA A SALERNITANA-CATANIA
14.30 – Fischio d’inizio del match tra Salernitana e Catania
Salernitana-Catania 1-0: le formazioni ufficiali
SALERNITANA (4-2-3-1): Galeotti; Llano, Celiento, Heinz, Zoia; Tascone (dal 46′ Gyabuaa), De Boer; Cardoni (dal 76′ Longobardi), Achik (dal 78′ Vitale), Villa (dal 84′ Anastasio); D’Ursi (dal 84′ Lescano). A disposizione: Perina, Capuano, Boncori, Del Pin, Pieraccini, Barzagli, Bevilacqua. Allenatore: Vito Di Bari
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Cabianca (dal 63′ Pagliai), Ierardi, Allegretto; Lunetta (dal 70′ Masciangelo), Caligara (dal 78′ Vallocchia), Quaini, Bruzzaniti (dal 70′ Insigne); Cicerelli, Cavuoti; Coda (dal 46′ Caturano). A disposizione: Rinaldi, Perrotta, Donnarumma, Torrasi, Corbari, Catania, Amendola. Allenatore: Emilio Longo
ARBITRO: Il sig. Nicolò Dorillo della sezione di Torino
ASSISTENTI: Il sig. Filippo Pignatelli della sezione di Viareggio e il sig. Roberto Meraviglia della sezione di Pistoia
QUARTO UOMO: Il sig. Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera
FVS: Il sig. Alessandro Marchese della sezione di Napoli
AMMONITI: 17′ Tascone (SAL), 52′ Bruzzaniti (CAT), 60′ Llano (SAL)
ESPULSI:
RETI: 57′ Achik (SAL)
Dove vedere il match in tv o in streaming gratis
L’incontro in programma all’Arechi di Salerno vale la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Sport.
Inoltre, il match Salernitana-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre.