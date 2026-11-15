Serie C, Salernitana-Catania 1-0: Achik regala tre punti ai granata, terza sconfitta consecutiva in trasferta per la squadra di Longo

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Tempo di big match per il Catania di Emilio Longo che sfida una Salernitana in crisi di gioco e risultati e che cerca un pronto riscatto. La squadra di Vito Di Bari, subentrato a Serse Cosmi, cerca così la prima vittoria della sua gestione, contro però una squadra che vanta uno degli attacchi più prolifici del campionato. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Salernitana-Catania 1-0: la diretta della partita

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90+7′ – FINALE ALL’ARECHI: LA SALERNITANA BATTE IL CATANIA 1-0!

90+6′ – Ci prova su punizione Cicerelli, palla di poco larga

90+3′ – Nessun rosso per Caturano

90+3′ – FVS in corso per un possibile rosso per Caturano

90+2′ – TRAVERSA SALERNITANA! Ci prova Lescano in girata che in scivolata manda in porta un tiro a botta sicura con Dini che respinge sulla traversa

90′ – Concessi cinque minuti di recupero

84′ – Cambi Salernitana: fuori Villa e D’Ursi per Anastasio e Lescano

78′ – Nella Salernitana fuori Achik per Vitale. Nel Catania fuori Caligara per Vallocchia

76′ – Nella Salernitana fuori Cardoni per Longobardi

71′ – Ci prova subito Insigne al volo e il Catania sfiora il pari, palla di poco alta

70′ – Nel Catania fuori Bruzzaniti e Lunetta per Insigne e Masciangelo

67′ – Ancora Salernitana pericolosa con D’Ursi che liscia clamorosamente un ottimo pallone

63′ – Nel Catania fuori Cabianca per Pagliai

60′ – Ammonito Llano nella Salernitana

57′ – VANTAGGIO DELLA SALERNITANA, TIRO A GIRO DI ACHIK IMPARABILE PER DINI E GRANATA MERITATAMENTE IN VANTAGGIO!

55′ – TRAVERSA SALERNITANA! Tiro a giro di Achik dopo una brutta palla persa da Ierardi, conclusione imparabile per Dini ma i legni salvano la squadra di Longo

54′ – Clamorosa occasione per D’Ursi che nel cuore dell’area piccola manda per centimetri fuori il tiro del potenziale vantaggio Salernitana

52′ – Ammonito Bruzzaniti nel Catania

50′ – Catania che va al tiro con Bruzzaniti, tiro però debole dell’ex Pineto che termina tra le braccia di Galeotti

46′ – INIIZA IL SECONDO TEMPO: NEL CATANIA FUORI CODA PER CATURANO, NELLA SALERNITANA FUORI TASCONE PER GYABUAA

Salernitana-Catania 0-0: Dini salva i rossazzurri su Achik

45′ – FINE PRIMO TEMPO: 0-0 TRA SALERNITANA E CATANIA

45′ – Ancora Salernitana che va al tiro: ci prova a giro Llano e conclusione che termina in curva

42′ – Salernitana che replica subito con Achik, tiro del 7 granata che termina ancora a lato

41′ – Risponde il Catania: tiro dal limite velenosissimo di Cavuoti che va di nulla a lato

38′ – Salernitana ancora che ci prova con Cardoni, tiro dell’ex Picerno che termina alto e granata ancora pericolosi

36′ – Ancora Salernitana pericolosissima con Achik servito da Llano, da ottima posizione, manda di poco a lato la palla del potenziale vantaggio dei campani

28′ – Catania pericoloso su angolo con un colpo di testa di Allegretto, palla larga

26′ – Salernitana vicina al vantaggio, Cardoni ruba palla a Bruzzaniti e manda in porta Achik che non riesce a superare Dini che nega l’1-0 ai granata

23′ – Catania ancora pericoloso con una semirovesciata di Lunetta su invenzione di Cavuoti, palla che termina alta sopra la traversa

22′ – Primo tiro in porta della Salernitana, ci prova da fuori Llano ma para a terra tranquillamente Dini

17′ – Ammonito Tascone nella Salernitana

15′ – Grandissima parata di Galeotti su un altro tiro da fuori, questa volta ci prova Quaini: intervento super del portiere granata che salva la Salernitana

10′ – Ancora rossazzurri pericolosi da fuori con l’ex Coda, tiro del 9 che termina tra le braccia di Galeotti

3′ – Catania che ci prova subito da fuori con Cavuoti, conclusione dell’ex Cagliari che termina di poco alta

1′ – INIZIA IL MATCH ALL’ARECHI: VIA A SALERNITANA-CATANIA

14.30 – Fischio d’inizio del match tra Salernitana e Catania

Credit: Riccardo Caruso

Salernitana-Catania 1-0: le formazioni ufficiali

SALERNITANA (4-2-3-1): Galeotti; Llano, Celiento, Heinz, Zoia; Tascone (dal 46′ Gyabuaa), De Boer; Cardoni (dal 76′ Longobardi), Achik (dal 78′ Vitale), Villa (dal 84′ Anastasio); D’Ursi (dal 84′ Lescano). A disposizione: Perina, Capuano, Boncori, Del Pin, Pieraccini, Barzagli, Bevilacqua. Allenatore: Vito Di Bari

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Cabianca (dal 63′ Pagliai), Ierardi, Allegretto; Lunetta (dal 70′ Masciangelo), Caligara (dal 78′ Vallocchia), Quaini, Bruzzaniti (dal 70′ Insigne); Cicerelli, Cavuoti; Coda (dal 46′ Caturano). A disposizione: Rinaldi, Perrotta, Donnarumma, Torrasi, Corbari, Catania, Amendola. Allenatore: Emilio Longo

ARBITRO: Il sig. Nicolò Dorillo della sezione di Torino

ASSISTENTI: Il sig. Filippo Pignatelli della sezione di Viareggio e il sig. Roberto Meraviglia della sezione di Pistoia

QUARTO UOMO: Il sig. Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera

FVS: Il sig. Alessandro Marchese della sezione di Napoli

AMMONITI: 17′ Tascone (SAL), 52′ Bruzzaniti (CAT), 60′ Llano (SAL)

ESPULSI:

RETI: 57′ Achik (SAL)

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma all’Arechi di Salerno vale la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Sport.

Credit: Catania FC

Inoltre, il match Salernitana-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre.