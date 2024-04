Palermo. Oggi incontro di Leoluca Orlando con Nichi Vendola e Luisa Morgantini

PALERMO. Si terrà oggi, martedì 23 aprile, alle 18.30 a Palermo al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18), l’incontro con l’ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando (candidato nelle Isole alle Elezioni europee per Alleanza Verdi Sinistra), Nichi Vendola (presidente nazionale di Sinistra Italiana), Pierpaolo Montalto (segretario regionale Sinistra Italiana), Fausto Melluso (già consigliere comunale per Sinistra Comune; presidente di Arci Palermo), Luisa Morgantini (ex vicepresidente del Parlamento Europeo e attivista per i diritti umani), in vista del rinnovo del Parlamento Europeo dell’8 e 9 giugno 2024.

“Le ragioni della pace” è il titolo dell’incontro. “Pace come libertà dalla paura. Giustizia ambientale e giustizia sociale” recita il manifesto di Alleanza Verdi Sinistra.