Il valore della rappresentanza politica nelle istituzioni e il ruolo del parlamento in Italia

Incontro organizzato da Futurlab e Compagnia delle Opere

CATANIA – Penultimo appuntamento con la Scuola di formazione per il bene comune, organizzato da Futurlab e Compagnia delle opere Sicilia. Tema di grande attualità: Il valore della rappresentanza politica nelle Istituzioni ed il ruolo del Parlamento in Italia. Al tavolo si sono alternati relatori di altissimo profilo: dal parlamentare nazionale e segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo a Ida Nicotra, ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Catania, da Gianpiero D’Alia, consigliere della Corte dei Conti e già ministro Per la Pubblica Amministrazione, a Fabrizio Tigano, ordinario di Diritto amministrativo nell’Università di Messina, ad Angelino Alfano, presidente della Fondazione De Gasperi, già ministro dell’Interno, della Giustizia e degli Esteri. Il tema è stato introdotto da Antonino Rapisarda, già docente di Filosofia e storia, mentre gli interventi sono stati moderati dal giornalista Daniele Lo Porto, dopo i saluti di Marco Russo, delegato dal presidente di Futurlab, Antonio La Ferrara, e di Salvatore Motta, presidente di Cdo Sicilia.



La crisi della politica e della società, il “taglio” dei parlamentari che ha comportato anche una riduzione della rappresentatività del territorio, l’allontanamento della “piazza” dal “Palazzo”, provocata anche da una legge elettorale inadeguata, che riduce la partecipazione, il proliferare di Decreti legge che sminuiscono il ruolo del Parlamento sono alcune delle cause individuate da prospettive diverse che hanno portato ad una crisi ormai cronicizzata della rappresentanza politica e degli organi elettivi rappresentativi del popolo. All’importante incontro, ospitato al Palazzo della cultura, hanno partecipato studenti dei licei Spedalieri e Galilei. I rappresentanti di tre associazioni studentesche universitarie hanno partecipato al dibattito: Agostino Aragonese (Nike), Carmine Cantone (I love Unict) e Francesco Bucisca (Crediamoci) e Giovanni Giglione.