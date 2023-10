Addio a Laura Salafia. A 47 anni si è spenta l’wx studentessa di Lettere resa tetraplegica da un proiettile vagante che la colpì il 1 luglio 2010 nel trqtto cervicale della volonna vertebrale memtre si trovava in oiazza Dante, davavnti alla sua sede universitaria, a Catania. Era reduce da un esame,appena superato quando la sua vita fu sconvolta e distrutta.Un errore fatale commesso da Andrea Rizzotti,poo condannato a 16 anni e sei mesi. Il suo obiettivo,quando ha sparato,era un uomo,un pregiudicato con xui aveva avuto un alterco.

Laura Salafia viveva in una casa attrezzata per le sue esigenze. Era rimasta a Catania dopo quasi un anno e mezzo yrascorso in un centro specializzato in provincia di Imola.

Collaborava con il quotidiano La Sicilia con una rubrica,il Diario Aperto. Autrice di un libro ,Una forza di Vita,nel 2016 ha incontrato Papa Francesco e nel 2021 il Presidente della Repubblica,Sergio Mattarella l’ha insignita Cavaliera al merito della Repubblica.

La dua laurea è arrivata lo scorso giugno, honori causa in Filologia Moderna.