Allagamenti alla zona industriale: l’amministratore della Dusty denuncia il disinteresse delle istituzioni

CATANIA – Il maltempo di ieri ha creato nuovi disagi alla zona industriale di Catania: L’amministratore di Dusty Rossella Pezzino de Geronimo ha lanciato un nuovo segnale d’allarme sugli allagamenti presenti nell’area che impediscono l’accesso alle aziende: «Il problema reale non è l’eccessiva pioggia, ma l’annoso disinteresse delle istituzioni preposte a garantire l’accesso in sicurezza degli operatori alla propria sede di lavoro in caso di condizioni meteo avverse. Già da settimane, dai primi temporali della stagione, la Via Alfredo Agosta è allagata ed impraticabile. Una strada che ospita numerose realtà imprenditoriali, a cui fanno capo centinaia di lavoratori. Eppure, l’unico intervento effettuato dalle amministrazioni responsabili è stata la chiusura della via con le transenne, come avviene ogni volta dopo un acquazzone. È forse una messa in sicurezza? O un invito a chiudere le fabbriche e tornare a lavorare in primavera?».

È un “silenzio assordante” da parte degli enti pubblici responsabili della gestione dell’area: «Oltre le transenne tutto rimane fermo per settimane, in attesa che il lago d’acqua piovana lungo un chilometro si asciughi naturalmente – continua l’amministratore Dusty. Nel frattempo, le nostre aziende non ricevono i corrieri postali, non sono raggiungibili né con le jeep né a piedi, e i lavoratori sono costretti a usare accessi secondari tra mille disagi, o a parcheggiare lontano le macchine e proseguire a piedi lungo gli argini del fossato».

Terminato un allagamento, le condizioni “normali” a cui assistiamo sono quelle di una strada piena di buche, senza caditoie e priva di manutenzione. Uno scenario insostenibile, una situazione letteralmente stagnante, che non può e non deve continuare, perché compromette il diritto e il dovere di “fare impresa” in sicurezza all’interno di un territorio vocato allo sviluppo economico».