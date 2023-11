Nuove assunzioni Amts, FdI e gruppo Trantino Sindaco a sostegno

Si fa sempre più rovente il clima intorno alla procedura per l’assunzione di nuovi dipendenti Amts.

In difesa della scelta compiuta da Giacomo Bellavia, presidente della partecipata del Comune di Catania, sono oggi i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Erio Buceti, Erika Bonaccorsi, Andrea Barresi, Paola Parisi e Giovanni Magni e del gruppo Trantino Sindaco, Giovanni Curia ed Alessia Trovato.

Nella nota congiunta diffusa nel pomeriggio, i consiglieri, a proposito delle nuove assunzioni Amts in programma, evidenziano che “in un momento storico dove implementare risorse umane nuove all’interno della Pubblica Amministrazione risulta essere fortemente limitato, la notizia che l’AMTS, società partecipata del Comune di Catania con propria autonomia gestionale, con atto anche annunciato dal Sindaco Trantino, abbia indetto una procedura finalizzata ad assumere 39 nuovi lavoratori, non può che essere una nota positiva ed espressione di efficienza della gestione della Società partecipata. Se poi, la procedura per le nuove assunzioni Amts avviene nell’ambito di un iter valutativo e comparativo per soli titoli, la stessa è improntata nel primario e prioritario rispetto della meritocrazia”

I consiglieri ritengono che “sostenere il contrario annunciando un esposto in Procura per verificare che non si tratti di una procedura avviata per piazzare qualche amico, è fortemente lesivo, diffamatorio e contrastante con la garanzia di imparzialità e di terzietà che la procedura per soli titoli determina”.