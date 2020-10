“Blocco”, il rapper siciliano Skinny torna con un singolo che racconta Librino

Riceviamo e pubblichiamo

CATANIA – Dopo un’estate ricca di hit e successi, ma anche dei tanti attesi live, il rapper siciliano Skinny torna sulla scena con un nuovo singolo, prodotto per la prima volta da TempoXso.

Si chiama “Blocco” ed è stato registrato in uno studio di Bari, ma il riferimento non può che essere al quartiere catanese di Librino, che ha adottato il rapper e che oggi Skinny è fiero di rappresentare.

È proprio tra le strade e i palazzi grigi del quartiere che Skinny e la sua crew hanno deciso di girare il video, sempre più strutturato e ben fatto.

Nella canzone, disponibile da oggi sui digital stores e su YouTube – dove l’artista ha appena aperto un nuovo canale in cui i fan potranno seguirlo -, Noà racconta come sia possibile emanciparsi dal contesto in cui si è cresciuti. Basta avere un sogno da inseguire. Basta crederci e impegnarsi per realizzarlo. Proprio come è successo a lui, che continua ad avere riscontri del suo successo.

Questa settimana “Blu bandana”, tra i pezzi più apprezzati dai fan, è entrata nella playlist di Spotify Plus Ultra, dedicata all’hip hop italiano. La stessa piattaforma ha dedicato uno spazio a Skinny anche su Instagram, oltre a mantenere nella top chart “Pregiudicati” e “Blu bandana”, che da mesi continuano a essere tra i brani più ascoltati.

Ascolta “Blocco” su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Jb1eLSru0wY