Catania Book Festival riparte dalla cultura. Tre novità ad un anno dal battesimo

CATANIA – Ad un anno esatto dal lancio, i numeri del Catania Book Festival sono positivi: centinaia di partecipanti ai Catania Book Days, decine di ospiti che ne hanno arricchito l’offerta culturale trattando tematiche importanti e migliaia di amici che sui social ne seguono le novità e gli aggiornamenti.

Il mese di maggio è un mese a cui siamo molto legati perché in tutta Italia è “il Mese dei Libri”, ma è anche il mese in cui si sarebbe dovuta svolgere la prima edizione del Festival, adesso prevista dall’8 al 10 ottobre.

Il lockdown forzato dal quale usciremo nei prossimi giorni ha rappresentato per tutti un periodo difficile, tanto socialmente quanto lavorativamente. In questo quadro, il comparto culturale rappresentato da musei, cinema, teatri, librerie e molti altri attori ha subito una battuta d’arresto enorme, in un settore estremamente delicato ed importante.

Per questo motivo, come Catania Book Festival, abbiamo deciso di intervenire su tre fronti, rilanciando per il mese di maggio il motto di quest’anno, “Ripartiamo dalla cultura!“.

fornendo a tutti i lettori una lista aggiornata delle librerie che in Sicilia realizzano il servizio di consegna a domicilio e che è possibile trovare accedendo gratuitamente al gruppo Catania Book Club (bit.ly/cataniabookclub); organizzando per il mese di maggio il Catania Book May un calendario di 4 weekend con 10 personaggi del mondo della cultura che lettori e fan potranno incontrare virtualmente.

Gli incontri saranno gratuiti e fruibili tramite il profilo Instagram del Catania Book Festival;

mettendo a disposizione delle librerie 5 spazi espositvi gratuiti all’interno della prossima edizione del Catania Book Festival, dall’8 al 10 ottobre prossimo presso l’Istituto Ardizzone Gioeni. Per richiederlo, sarà sufficiente inviare un’email a cataniabookfestival@gmail.com segnalando la libreria in questione e i recapiti cui fare riferimento.

(Varrà l’ordine cronologico di invio dell’email);

Abbiamo pensato anche ai nostri amici lettori realizzando un filtro Instagram ad hoc che tutti i nostri follower potranno scoprire e utilizzare per condividere il proprio amore per la cultura.

Il filtro sarà liberamente fruibile dalle 12:00 di giovedì 30 aprile, per tutti, sul nostro profilo Instagram @cataniabookfestival!

Da un Festival del Libro e della Cultura è un piccolo segnale che teniamo a dare per ringraziare dell’affetto e del supporto che stiamo ricevendo pur essendo alla nostra prima edizione, dando una mano a rilanciare la cultura nella nostra città.