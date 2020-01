Catania, domani delegazione di Forza Italia in visita allo stabilimento Sibeg

Riceviamo e pubblichiamo

CATANIA – Domani, venerdì 24 gennaio 2020, alle ore 15 una delegazione di parlamentari e dirigenti di Forza Italia sarà in visita allo stabilimento Sibeg di Catania (Zona industriale), alla presenza del coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani Marco Bestetti. L’azienda imbottiglia bevande per il marchio Coca Cola e, a causa di sugar e plastic tax, ha rivelato di essere pronta a delocalizzare in Albania. Saranno presenti il coordinatore provinciale FI Catania Marco Falcone, l’eurodeputato Giuseppe Milazzo, i parlamentari nazionali Stefania Prestigiacomo, Matilde Siracusano e Urania Papatheu, il deputato Ars Alfio Papale, il coordinatore regionale FI Giovani Andrea Mineo, il coordinatore catanese FI giovani Lorenzo Ceglie e i componenti dei locali direttivi azzurri.



A seguire, alle ore 17 nella sede azzurra di via Asiago 52, il coordinatore nazionale Marco Bestetti parteciperà alla presentazione del nuovo coordinamento provinciale catanese di Forza Italia giovani. Saranno presenti il coordinatore regionale Andrea Mineo, il vicecoordinatore regionale Carlo Castiglione, il coordinatore provinciale Lorenzo Ceglie.