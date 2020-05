Catania, da lunedì stop ordine all’alfabetico per l’ingresso ai cimiteri

CATANIA – Da lunedì 18 maggio i Cimiteri di via Acquicella e San Giovanni Galermo e tutti i parchi comunali, anche quelli ancora chiusi, saranno aperti al pubblico, fermo restando il vincolo del distanziamento di almeno un metro tra le persone e di evitare assembramenti.

Alla luce delle nuove linee guida governative e del comportamento disciplinato mantenuto dai cittadini, l’amministrazione comunale ha sospeso l’ingresso in ordine alfabetico nei Cimiteri, fermo restando che oltre a questa domenica, rimarranno chiusi un giorno alla settimana ancora da stabilire, per le procedure di sanificazione e igienizzazione.

Per quanto riguarda i parchi, rimarranno ancora provvisoriamente interdetti i giochi per i bambini per completare la sanificazione degli spazi per i più piccoli.