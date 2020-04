Catania, proseguono le operazioni di potatura aree verde nel III municipio

Riceviamo e pubblichiamo

CATANIA – Si avvicina il momento della Fase 2 ma, nel frattempo, amministrazione comunale e III municipio di Catania collaborano attivamente per garantire un territorio sicuro e decoroso.

“Gli operai sono al lavoro da giorni nei principali parchi e piazze di “Borgo-Sanzio” come piazza Roma, Parco Falcone e Vulcania per potare alberi e aiuole – afferma il presidente del III municipio Paolo Ferrara – soprattutto in questo periodo di allergie da polline o di crescita di alcune piante che creano più di un problema all’olfatto dei nostri amici a quattro zampe. Un obiettivo che abbiamo concordato da giorni con l’assessore all’Ecologia Fabio Cantarella e con il Sindaco Salvo Pogliese a cui vanno ad entrambi i miei ringraziamenti per la velocità con cui si sta eseguendo questo programma di lavoro”.

L’obiettivo del III municipio di Catania è quello di operare sugli aspetti della vita quotidiana che, in questo momento di emergenza da Covid-19, sono stati messi inevitabilmente da parte per operazioni sociali più urgenti. “ Il lento ritorno alla normalità, con conseguente ritorno alla vita aggregativa, pur nel rispetto delle normative per tutelare la salute dei cittadini, – prosegue Ferrara – ci impone una serie di attività che prevedono anche la manutenzione di strade e altre iniziative legate al progetto di cittadinanza partecipata che stiamo portando avanti da oltre due anni”.