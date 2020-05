Catania, pub aperto con avventori al bancone: sanzionato il proprietario

CATANIA – Nel corso della serata di ieri, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio mirati a garantire il rispetto delle norme di contenimento della pandemia in atto, personale delle Volanti in transito in via Coppola, notava all’interno di un pub degli avventori intenti a consumare cocktails al bancone.

Subito veniva identificato il proprietario dell’esercizio commerciale, peraltro già più volte sottoposto a procedimenti amministrativi in passato. A seguito dell’accertamento, con l’ausilio della Polizia Locale, il medesimo veniva sanzionato per la violazione delle misure di contenimento previste dal DPCM 19/2020, con l’ulteriore sanzione accessoria della chiusura provvisoria del locale per la durata di cinque giorni.

Sono in corso valutazioni sull’adozione di ulteriori provvedimenti amministrativi a carico del titolare dell’esercizio pubblico.