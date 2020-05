Catania, scafista somalo condannato per estorsione, tortura e violenze

CATANIA – La Polizia di Stato ha notificato a Muhumud Mahamed Niman, classe 1999, già detenuto presso la Casa Circondariale di Caltagirone (CT), l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 30.4.2020 dalla Corte di Assise di Appello – Sezione I del Tribunale di Catania in quanto ritenuto responsabile dei reati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sequestro di persona a scopo di estorsione, tortura e violenza sessuale aggravata, in concorso con altri soggetti allo stato non identificati – con l’aggravante della transnazionalità del reato.

La misura restrittiva in parola compendia gli esiti di un’attività d’indagine avviata dalla Squadra Mobile di Siracusa a seguito dello sbarco di 483 migranti avvenuto il 14.4.2018 presso il porto di Augusta (SR). Dalle dichiarazioni rese a personale di Frontex da alcuni migranti era emerso che Muhumud Mahamed Niman collaborava i trafficanti libici, agendo con crudeltà e cagionando acute sofferenze fisiche ai connazionali ristretti nella connection house, in attesa di essere ammessi alla traversata via mare.

Le successive indagini condotte dagli investigatori della Sezione Criminalità Straniera e Prostituzione della Squadra Mobile di Catania, congiuntamente al Servizio Centrale Operativo, hanno consentito di appurare che Muhumud Mahamed Niman, all’interno della prigione in Libia, si adoperava quale interprete con i migranti somali ivi reclusi, occupandosi di gestire le transazioni finanziarie aventi ad oggetto il pagamento del riscatto ad opera dei loro familiari finalizzato a consentire ai migranti di acquistare la libertà ed intraprendere la traversata via mare verso l’Italia su natanti di fortuna. Tra gli altri elementi acquisiti dalle testimonianze rese dai migranti è, altresì, emerso che il Muhumud Mahamed Niman percuoteva i suoi connazionali con l’uso di tubi in gomma o bastoni in legno, effettuando sovente riprese audio video delle aggressioni da inviare ai familiari, percuotendo le donne onde costringerle a rapporti sessuali.

Il Muhumud Mahamed Niman in data 2.5.2018 è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto essendo stato individuato nella città di Como, all’interno del locale Centro Temporaneo di Accoglienza.

Il G.I.P. del Tribunale di Catania, pur riconoscendo Muhumud Mahamed Niman responsabile dei reati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di favoreggiamento dell’ immigrazione clandestina, ha dichiarato il non luogo a provvedere per difetto di giurisdizione in ordine ai reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, tortura e violenza sessuale in quanto commessi interamente all’estero.

A seguito della richiesta di procedere da parte del Ministro della Giustizia, il P.M. ha esercitato, anche per i reati da ultimo citati, l’azione penale ed il Muhumud Mahamed è stato condannato in primo grado per tutte le ipotesi complessivamente ascrittegli: proposto appello avverso la sentenza di condanna, il Procuratore Generale ha richiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere anche per i delitti inizialmente ritenuti improcedibili dal G.I.P. per difetto di giurisdizione che ha condotto a sentenza di condanna da parte del G.U.P., appellata dall’indagato, la cui applicazione è stata richiesta dal Procuratore Generale.