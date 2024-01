Il Collegio provinciale dei Geometri e dei Geometri laureati a fianco dell’ing. Bisignani

In relazione alla richiesta di trasferimento ad altro incarico dell’ing. Biagio Bisignani, attuale direttore dell’Ufficio Urbanistica, avanzata di recente da una parte politica e collegata ad un procedimento giudiziario, il Collegio provinciale dei Geometri e dei Geometri laureati, presieduto da Agatino Spoto, ha diramato una nota attraverso la quale esprime perplessità: “restiamo, convinti come siamo – si legge nel documento – che nessuno ha titolo per entrare nel merito di indagini in corso. Fermo restando il ruolo dell’ing. Bisignani sul tavolo nazionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a noi sembra opportuno sottolineare lo stato in cui versava l’Ufficio Urbanistica prima del suo insediamento, ancora oggi carente sul fronte dell’organico ma, comunque, in grado di dare risposte ai professionisti e alla Politica. Non osiamo immaginare cosa comporterebbe lo spostamento auspicato da una parte politica, anche in considerazione dei tempi richiesti dal procedimento giudiziario in corso, dalla medesima richiamato nella sollecitazione recente. Abbiamo assoluta certezza, da esperti del settore, ciò che comporterebbe, in negativo, il trasferimento richiesto, sia per quanto attiene l’edilizia privata che quella pubblica. Probabilmente, e non siamo i soli a pensarla così, sarebbe opportuno che la Politica, prima di avanzare richieste destinate a sconvolgere ogni cosa, compiesse un’analisi più approfondita rispetto allo stato in cui è costretto a lavorare un Ufficio, nel caso specifico l’Urbanistica. È la stessa Politica – conclude la nota – che, a nostro avviso, deve porgere la cosiddetta “mano d’aiuto” ai fini di una riorganizzazione del servizio e del funzionamento migliore della macchina amministrativa, per il bene della collettività, al quale tutti dobbiamo tendere”.