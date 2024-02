Festa di Sant’Agata LIVE: la diretta del giro interno

Oggi, lunedì 5 febbraio la Festa di Sant’Agata entra nella sua fase finale, ovvero il cosiddetto “giro esterno“. Dalle ore 17, al termine della messa in Cattedrale, migliaia e migliaia di fedeli si sono radunati in piazza per assistere ai fuochi d’artificio propedeutici all’uscita della Santa dal Duomo. Successivamente il fercolo si è spostato lentamente lungo via Etnea, e ha iniziato appunto il percorso interno alla città, che si concluderà domani in tarda mattinata/ora di pranzo con il nuovo arrivo in Cattedrale. Noi di Hashtag Sicilia seguiremo la festa minuto per minuto con il nostro live testuale.

Festa di Sant’Agata 2024: la diretta della processione

12.05 – Sant’Agata rientra ufficialmente in Cattedrale, e inizia la Celebrazione di chiusura

11.54 – La Santa si appresta a rientrare in Duomo, si trova a pochi passi dalla Cattedrale; e i fuochi d’artificio stanno accompagnando il suo ingresso.

11.34 – Passaggio in Via Giuseppe Garibaldi. Orario del rientro in Cattedrale previsto intorno alle 12.15

10.42 – Inizio del Canto delle Suore Benedettine

09.16 – Sant’Agata arrivata ai Quattro Canti, a breve partirà la Salita di Sangiuliano

08.40 – Prosegue lungo via Etnea la processione, a breve sosta ai Quattro Canti

08.10 – Ingresso della Santa Patrona in piazza Stesicoro

07.03 – Sant’Agata ripercorre ancora una volta via Etnea, però in direzione verso il Duomo

06.19 – Spettacolari fuochi pirotecnici in Piazza Cavour

06.10 – Omaggio floreale della Chiesa di Sant’Agata al Borgo

05.29 – Ingresso in Piazza Cavour del fercolo

05.00 – Prosegue ancora la processione in via Caronda, con la vara arrivata all’incrocio con via Monserrato

01.30 – Prosegue la processione, fercolo in Via Caronda all’incrocio con Viale XX Settembre

00.00 – Processione giunta in questo momento in via Etnea all’angolo con Via Umberto, dinnanzi alla Villa Bellini

22.55 – La Santa si trova all’incrocio con Via Pacini

22.09 – La processione sta lentamente superando piazza Stesicoro

21.19 – Sant’Agata quasi in piazza Stesicoro

20.30 – Fercolo ancora in Via Etnea, all’altezza dell’incrocio con Via Prefettura

18.54 – Processione giunta in Piazza Università, a breve sosta presso la Basilica della Collegiata

18.50 – Candelore giunte in Piazza Stesicoro, grande folla anche in via Etnea

17.38 – Sant’Agata già posta all’interno del fercolo, tutto è pronto per il giro interno

17.25 – Uscita trionfale del Busto Reliquiario e dello Scrigno Argenteo accompagnati da spettacoli fuochi pirotecnici

17.15 – A breve inizio della processione

16.00 – Via alle operazioni di uscita del fercolo, a breve inizierà il giro interno della Festa della Santa Patrona di Catania

10.00 – Inizia il Solenne Pontificale

Festa di Sant’Agata: il programma del 5 febbraio

La Festa di Sant’Agata entra ufficialmente nel clou. Il 5 febbraio le reliquie della Santa Patrona di Catania saranno trasportate per le vie del centro storico. Alle 17.00 il Busto Reliquiario e lo Scrigno Argenteo usciranno dalla Cattedrale per il tradizionale giro interno. L’uscita sarà accompagnata da spettacolari fuochi pirotecnici. Dopo di ché le reliquie verranno posizione all’interno del Fercolo per dare il via alla processione lungo via Etnea.

Il giro interno si stende per tutta la via principale di Catania per poi prendere via Caronda fino al quartiere Borgo. Verso le 6.00 di giorno 6 febbraio Sant’Agata giunge in piazza Cavour dove si terrà un grandioso spettacolo pirotecnico. Poi il Fercolo ripercorrerà a scendere nuovamente via Etnea fino ai Quattro Canti (angolo con via Antonino di San Giuliano).

Nelle prime ore della mattinata del 6 la processione proseguirà lungo le via San Giuliano, via dei Crociferi, piazza San Francesco, piazza Mazzini, via Garibaldi e piazza Duomo. In tarda mattina Sant’Agata rientrerà in Cattedrale.

Festa di Sant’Agata: dove vederla in tv o streaming

Dove si può vedere la Festa di Sant’Agata in tv o streaming? Le celebrazioni in onore della Santa Patrona di Catania saranno trasmesse in diretta televisiva da Telecolor, che dal 3 al 6 febbraio 2024 trasmetterà in diretta le fasi salienti della festa. Sarà possibile vedere le celebrazioni anche in streaming sul sito web apposito di Telecolor. Inoltre, la festa sarà visibile anche su VideoMediterraneo, che seguirà le celebrazioni in diretta minuto per minuto.