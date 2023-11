Forti raffiche di vento, chiusi parchi, giardini e cimiteri a Catania

Condizioni meteo in miglioramento oggi in Sicilia Orientale, ma dopo le forti raffiche di vento di ieri, che hanno interessato anche la città di Catania, il sindaco Enrico Trantino ha preferito la strada della chiusura a scopo precauzionale di luoghi potenzialmente pericolosi in caso di perturbazioni violente. Così, ieri sera, il primo cittadino ha firmato l’ordinanza urgente con cui ha disposto la chiusura per tutta la giornata di oggi di cimiteri, parchi e giardini pubblici.

Di particolare rilievo sono i danni registrati ieri al Cimitero Acquicella, a causa della caduta di diversi alberi di medio e alto fusto nei viali del camposanto. Nelle prossime ore saranno effettuati i sopralluoghi di verifica del caso, intanto per le prossime ore e per i prossimi giorni le previsioni non desterebbero particolari preoccupazioni.