FP Cgil Catania, Gaetano Del Popolo nuovo segretario generale della Funzione pubblica

CATANIA – Gaetano Del Popolo è il nuovo segretario generale della Funzione pubblica (FP Cgil) di Catania. Eletto con 44 voti favorevoli e un astenuto, in presenza della segretaria nazionale Serena Sorrentino – collegata da remoto -, Del Popolo subentra al segretario uscente Turi Cubito.

Iscritto al sindacato dal 1987, il suo ultimo incarico è stato quello di responsabile provinciale del Dipartimento regionali e componente dell’esecutivo regionale comparto Regione.

Ai lavori hanno partecipato anche il segretario generale della Camera del lavoro di Catania, Giacomo Rota, il segretario generale di Cgil Sicilia, Alfio Mannino, il segretario della Fp Cgil Sicilia, Gaetano Agliozzo e Concetta Basile della segreteria regionale e nazionale, nonchè responsabile dell’organizzazione della FP CGIL Sicilia.

“Punterò a proseguire il lavoro di un gruppo dirigente coeso e solidale, che ha investito le proprie competenze con efficacia di risultati, grazie anche al lavoro di Turi Cubito – spiega Del Popolo – In questa difficile fase di pandemia, porremo massima attenzione alla tutela del lavoro pubblico sotto il profilo della sicurezza dei luoghi di lavoro per poter continuare ad erogare servizi di qualità ai cittadini. Lavoreremo per fortificare il lavoro agile e affinché venga improntato alla maggiore efficienza e produttività senza che questo pesi sui diritti e sulle libertà individuali. Centrale sarà l’obiettivo del rafforzamento del ruolo del pubblico nei servizi socio-sanitari, con il superamento di due grandi criticità: la carenza ormai cronica di personale medico e infermieristico in tutte le strutture sanitarie, in questo senso l’utilizzo dei fondi comunitari assume una funzione fondamentale, e il potenziamento dell’offerta socio-assistenziale e socio-sanitaria di prossimità”.

Anche la FP Cgil di Catania è al lavoro per la riuscita dello sciopero unitario proclamato per il 9 dicembre che punta a incalzare il governo sulla necessità di rinnovare i contratti nel pubblico impiego.

La segreteria provinciale della Cgil di Catania “si congratula con il nuovo segretario Gaetano Del Popolo, certa che saranno tagliati nuovi traguardi a difesa dei lavoratori catanesi e ringrazia con gratitudine Turi Cubito per il generoso lavoro di grande qualità svolto sino ad oggi”.