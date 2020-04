Libri, 27 visioni per il mondo che verrà nell’e-book “Il giorno dopo”

GIARRE – Un instant-book per interrogarci sul nostro futuro, a partire dalle sfide del presente che stiamo affrontando. Questo l’intento de “Il giorno dopo. Visioni del post pandemia”, pubblicazione digitale disponibile gratuitamente oggi su sicilianpost.it e curata dalla redazione della testata di approfondimento siciliana.

Tanti e interconnessi gli argomenti trattati attraverso i contributi di personalità autorevoli: dal futuro dei nostri diritti costituzionali affrontato con Sabino Cassese al ruolo del volontariato discusso con Ferruccio De Bortoli, passando per le prospettive della ricerca e dell’università illustrate dal rettore dell’Università di Catania Francesco Priolo. Lo sguardo sul domani passa anche per la testimonianza del giornalista newyorkese Jeff Jarvis, tra i sopravvissuti all’11 settembre e oggi testimone degli effetti dell’epidemia di Covid-19 nella Grande Mela. Nel libro anche il tema del cambiamento della nostra società, affrontato col sociologo Derrick de Kerckhove, il ruolo della Chiesa post pandemia nell’analisi del direttore di Civiltà Cattolica Antonio Spadaro, il rapporto genitori-figli durante e dopo il lockdown nell’articolo dello psicoanalista Luigi Ballerini, oltre ad argomenti fondamentali come la salute, l’economia, il Sud, l’Europa e la geopolitica, la questione ambientale, la famiglia, la scuola, la parità di genere, l’informazione, il futuro di teatri ed enti culturali, l’attualità della storia, affrontati con accademici, esperti e professionisti di fama internazionale.

«Sebbene una pubblicazione come questa – spiega Giorgio Romeo, direttore del Sicilian Post – possa incappare nella trappola di assumere un tono oracolare, siamo convinti che questo non sia il tempo della preveggenza e nemmeno quello dell’improvvisazione. Prendendo le mosse dalla nostra linea editoriale, abbiamo quindi chiesto ai nostri autori di guardare in faccia la realtà per provare a indicare delle direzioni possibili, che siano più intelligenti e umane di quelle che abbiamo saputo darci finora».

Poiché non esiste pensiero senza immagine, particolare attenzione è stata data anche all’aspetto visivo dell’e-book, che è impreziosito non solo dalla grafica e dalle illustrazioni del visual designer Turi Distefano, ma anche da una sequenza di scatti del fotografo varesino Giovanni Chiaramonte sul tema della rinascita: “Uno sguardo d’amore”.

Il volume ospita i contributi di Salvatore Adorno (ordinario di Storia contemporanea, Università di Catania), Antonella Agodi (ordinario di “Igiene generale e applicata” e direttore Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie avanzate, Università di Catania), Salvo Andò (giurista e già Ministro della Difesa), Luigi Ballerini (psicoanalista e scrittore), Sabino Cassese (giudice emerito della Corte costituzionale), Roberto Cellini (ordinario di Economia politica e direttore Dipartimento di Economia e Impresa, Università di Catania), Leandra D’Antone (già ordinario di Storia contemporanea all’Università La Sapienza di Roma), Giovanni Chiaramonte (fotografo, docente IULM), Giovanni Cultrera (sovrintendente Teatro Massimo Bellini di Catania), Ferruccio De Bortoli (già direttore Corriere della Sera), Derrick De Kerckhove (sociologo direttore scientifico Osservatorio Tutti Media), Giuseppe Di Fazio (presidente Comitato scientifico Fondazione DSe), Salvatore Di Fazio (ordinario di Costruzioni rurali e territorio agroforestale, Università Mediterranea di Reggio Calabria), Andrea Gagliarducci (vaticanista Aci Stampa / EWTN), Jeff Jarvis (professore alla Newmark School of Journalism alla City University di New York), Daniele Malfitana (presidente Comitato tecnico-scientifico per l’Archeologia MIBACT), Francesco Mannino (presidente Officine Culturali), Marco Pappalardo (insegnante e giornalista Avvenire), Francesco Priolo (rettore Università di Catania), Maria Pia Rossignaud (direttrice Media Duemila), Roberto Saracco (senior member IEEE), Lina Scalisi (ordinario di Storia moderna, Università di Catania), Luigi Scrofani (presidente del Cdl magistrale in Economia e management del territorio e del turismo, Università di Catania), Antonio Spadaro (direttore La Civiltà Cattolica), Graziella Seminara (associato di Storia della Musica all’Università di Catania e presidente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Bellini di Catania), Laura Sicignano (direttore Teatro Stabile di Catania), Giovanni Zagni (direttore Pagella Politica).