Microsoft Live Edu, la didattica a distanza di Unict e la risposta alla crisi ‘Covid-19’

CATANIA – La ‘case history’ dell’Università di Catania e la pronta risposta dell’Ateneo all’emergenza formativa causata dalla crisi epidemica legata al Covid-19, tramite l’adozione di un piano straordinario per la didattica a distanza sin dallo scorso 9 marzo, saranno protagonisti domani mattina – martedì 12 maggio – di una sessione dell’Edu Day, il più grande evento Microsoft dedicato al mondo della Scuola, dell’Università e della Ricerca, che quest’anno si svolge in versione totalmente digitale.

Edu Day Live #LaScuolaNonSiFerma è organizzato da Microsoft in collaborazione con altre aziende sponsor tra cui Acer, HP, Intel, Lenovo e Vodafone, e sarà trasmesso in streaming dalle 10 alle 13 sulla homepage del Corriere della Sera. La presentazione dell’esperienza dell’Università di Catania, unico ateneo presente insieme all’Università di Bergamo, è prevista intorno alle 11. La partecipazione è gratuita per tutti ma occorre registrarsi compilando un modulo on line.

L’evento offre un programma ricco di attività e dibattiti, con l’obiettivo di esplorare le nuove frontiere della didattica a distanza insieme ai grandi protagonisti nazionali e internazionali del mondo educational e si inserisce nella cornice di iniziative in collaborazione con il MIUR e CRUI dedicate alla digitalizzazione della scuola e delle Università. Un’occasione per analizzare, in particolare, la risposta del mondo della scuola a questo periodo di emergenza e per condividerne sfide e successi, con la volontà di cogliere le opportunità che questo momento difficile ci ha messo davanti e di collaborare alla realizzazione della scuola del futuro.

Un’intera giornata ricca di workshop, dibattiti e sessioni demo organizzate da Microsoft e dai suoi partner per raccontare la storia di questa emergenza attraverso gli occhi dei suoi protagonisti, con le loro testimonianze dirette e condivisioni di esperienze e storie. La giornata si aprirà con una staffetta di interventi di alcuni tra i più importanti rappresentanti delle istituzioni del mondo educational, che fianco a fianco a scuole e Università racconteranno le sfide affrontate in questo periodo e ne analizzeranno le opportunità di crescita digitale.

Programma Edu Day Live: https://sway.office.com/jgr6iH0oJtwWYGJg?ref=Link

Registrazione: https://info.microsoft.com/WE-NOGEP-WBNR-FY20-05May-12-MICROSOFTEDUDAYLIVE-S RDEM19841_LP01Registration-ForminBody1.html