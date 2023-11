Ospedale per Ospedale, i deputati di Italia Viva ad Acireale e Giarre

Un “tour” per verificare le condizioni dei principali ospedali siciliani, fornirne una valutazione e gettare le basi per le soluzioni da proporre. Si chiama Ospedale per Ospedale la campagna di Italia Viva in corso in Sicilia.

La senatrice Dafne Musolino e Davide Faraone di Italia Viva, insieme a Giusy Infantino che presiede in tutta la provincia di Catania il partito di Matteo Renzi, e a Giuliano Mulè che presiede invece Italia viva nella Città di Catania, continuano la loro missione di vigilanza.

Dopo i primi sopralluoghi, i deputati hanno inserito nuove tappe nel loro programma, che li vedrà impegnati in provincia. Oggi Acireale, presso il Presidio Ospedaliero “Santa Marta – Santa Venera” e successivamente presso il Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio e Sant’Isidoro” di Giarre.

“Incontri e visite -spiegano- hanno lo scopo di esaminare attentamente la situazione in ogni reparto ospedaliero, allo scopo di raccogliere informazioni di inestimabile valore. Questi dati saranno fondamentali per l’elaborazione di politiche sanitarie mirate, volte a garantire un notevole miglioramento dei servizi sanitari offerti alla comunità siciliana”.