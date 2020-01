I redattori di Hashtag Sicilia incontrano gli studenti del “Concetto Marchesi” di Mascalucia

MASCALUCIA – Un pomeriggio ricco di domande, osservazioni, riflessioni. Al centro l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU, illustrata agli studenti dell’I.I.S. “Concetto Marchesi” di Mascalucia impegnati nel “Progetto Namasté” dai redattori di Hashtag Sicilia. Ad intervenire, su invito delle professoresse Mirella Furnari, Giuseppina Pennisi e Sonia Chiavaroli, la nostra redattrice Sarah Donzuso – conduttrice di VideoMediterraneo – e il nostro collaboratore Valerio Musumeci, ex alunno dell’istituto diplomato nell’anno scolastico 2009/2010.

L’incontro si è svolto presso l’Aula Maga del “Concetto Marchesi” in via Case Nuove. Gli interventi dei relatori, introdotti dalla professoressa Furnari, si sono concentrati in particolare sui punti 9, 10 e 11 dell’Agenda 2030: Industrializzazione, Infrastrutture e Innovazione; Riduzione delle disuguaglianze tra Paesi ricchi e Paesi Poveri; Città e comunità più sicure, sostenibili e inclusive. Ma la conversazione ha toccato temi diversi e interconnessi, con un lungo focus su giornalismo e comunicazione e il racconto dell’esperienza di Hashtag Sicilia. I ragazzi si sono mostrati interessati sopratutto al rapporto tra informazione e società, riuscendo a coglierne le implicazioni nella vita di tutti i giorni, ma anche alla relazione tra comunicazione e prossemica illustrata con “esperimenti” dal vivo. Gli studenti si sono mostrati molto partecipi e hanno raccontato le loro esperienze anche durante la pausa e al termine dell’incontro, culminato in un selfie collettivo con i relatori e gli insegnati.

Il progetto “Namasté per l’inclusione multiculturale” si pone l’obbiettivo di educare alla pace e all’inclusione attraverso l’acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità che favoriscano una didattica ed una relazione educativa capace di promuovere l’unicità e la crescita pro-sociale degli studenti. Quest’anno la proposta educativa è stata implementata guardando ad alcuni dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 e al Programma di Educazione alla cittadinanza glocale 2019-2021 “Io ho cura” promosso dalle Scuole per la pace e dal Coordinamento nazionale Enti locali per la pace e i diritti umani. Oltre al calendario di incontri formativi, gli alunni sono impegnati in attività di volontariato con la struttura Casa Nazareth di Viagrande e il progetto Straludobus dell’associazione “Talità Kum”.