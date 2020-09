San G. Galermo, il cane polizziotto Maui scopre la droga in via Capo Passero

CATANIA – Nella mattinata di ieri, personale delle volanti, della squadra Cinofili antidroga e della Squadra a Cavallo, impegnato nell’attività di controllo del territorio nel quartiere di San Giovanni Galermo, precisamente in via Capo Passero, ove esiste una fiorente piazza di spaccio, ha proceduto al controllo di un manufatto abusivo ivi ubicato.

All’interno di tale struttura, non riconducibile purtroppo ad un proprietario, veniva rinvenuta e sequestrata una pianta di marijuana alta circa 2 metri e un cavallo privo di microchip, che pertanto, i poliziotti con l’ausilio di personale ASP procedevano al sequestro affidandolo in giudiziale custodia.

Il controllo proseguiva nelle immediate vicinanze dove il cane poliziotto Maui fiutava tracce di sostanza stupefacente provenienti dal bauletto di una bicicletta a pedalata assistita che era ferma in strada. In effetti all’interno di tale bauletto venivano rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti 51 dosi di cocaina, una pietra della stessa sostanza del peso di 11,50 grammi, 145 grammi di marijuana in parte già suddivisa in dosi, nonché un bilancino di precisione e due radio ricetrasmittenti.

Altresì, il cane Maui segnalava la presenza di sostanza stupefacente all’interno di una macchina parcheggiata nei pressi. Poiché il veicolo risultava aperto si poteva procedere alla sua perquisizione; all’interno venivano rinvenuti 78 dosi di marijuana e 75 dosi di cocaina.

Si appurava che l’utilizzatrice della macchina, di proprietà di una società di noleggio, era una donna residente proprio nella zona del controllo, pregiudicata anche per reati in materia di stupefacenti. Nell’immediatezza la signora non veniva trovata in casa.

Sul posto veniva fatto intervenire personale della Polizia Scientifica per i rilievi del caso da cui si svilupperanno più approfonditi accertamenti di natura investigativa.