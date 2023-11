“Troppi incidenti stradali”, CittàInsieme lancia un questionario per trovare soluzioni

Troppi incidenti stradali a Catania, con un incremento, testimoniato dall’ultimo report dell’Aci-Istat, relativo al 2022, che impone una riflessione.

Di questo è convinto il movimento di società civile CittàInsieme, che all’indomani del tragico incidente stradale a causa del quale ha perso la vita una giovane di Solarino, in provincia di Siracusa, lancia un’iniziativa che mira a conoscere “le percezioni, le esperienze e le preoccupazioni dei cittadini riguardo al tema della sicurezza stradale. Per potere investigare tali aspetti, il movimento ha elaborato il “Primo Questionario sulla Sicurezza Stradale della Città Metropolitana di Catania”, che sarà proposto ai cittadini nel corso dei prossimi mesi.

I volontari condurranno anche delle interviste ai cittadini, attraverso le quali i residenti potranno condividere i propri timori, le sfide quotidiane che le strade di Catania sottopongono agli utenti, così come nell’hinterland.

L’obiettivo finale sarebbe individuare soluzioni che rendano “la nostra città più sicura per tutti. Perché questo avvenga- conclude il movimento- è essenziale che tutti contribuiscano ad individuare i problemi e a cercare di trovare una soluzione. Da questa consapevolezza parte anche un invito, rivolto alla cittadinanza, a compilare il questionario (disponibile sul sito cittainsieme.it, sulle pagine Facebook e Instagram dell’associazione oppure contattando l’associazione sui social o via mail) e a condividerlo con amici e familiari”.

Foto: repertorio