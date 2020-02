Unict, al via la nuova edizione dei laboratori “Mat-Ita” per insegnanti delle superiori

CATANIA – Ripartono lunedì prossimo, 24 febbraio, le attività dedicate agli insegnanti degli istituti superiori con due distinti laboratori organizzati nell’ambito del Progetto “Mat-Ita”, l’iniziativa dell’Università di Catania finalizzata al potenziamento delle competenze logico-matematiche e linguistico-testuali necessarie per affrontare lo studio universitario.

In particolare, alle 15,30 al Palazzo dell’Etna, in via San Nullo 5/I, si terrà il seminario dal titolo “La valutazione formativa per le competenze di scrittura“, mentre, allo stesso orario nel dipartimento di Matematica e Informatica (via Santa Sofia 64), si terrà l’incontro su “Criticità nell’insegnamento / apprendimento della Matematica”.

L’iniziativa è realizzata anche quest’anno dal Centro Orientamento Formazione&Placement d’Ateneo in collaborazione con i dipartimenti di Matematica e Informatica (Dmi) e di Scienze umanistiche (Disum), con il coinvolgimento degli insegnanti degli istituti superiori del territorio.