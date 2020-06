Zona industriale, Ugl Catania plaude al passaggio di competenze tra Irsap e Comune

CATANIA – Sul passaggio di alcune competenze tra Irsap Sicilia e Comune di Catania, in relazione alla manutenzione delle aree della Zona industriale fino a ieri di competenza regionale, interviene la Ugl etnea con il segretario territoriale Giovanni Musumeci e con i segretari provinciali delle federazioni Metalmeccanici e Chimici, rispettivamente Angelo Mazzeo e Carmelo Giuffrida.

“Finalmente si realizza una parte di ciò che, come Ugl, avevamo già da tempo e più volte richiesto alla Regione siciliana. Un piccolo, ma importante segnale che accogliamo con favore, considerato che la questione idrica e la problematica relativa alla depurazione è di grande rilevanza per l’area produttiva che, specialmente negli ultimi anni, ha sofferto la mancanza di interventi indispensabili. Con quest’accordo, che consentirà a Sidra di rilevare gli impianti, possiamo nutrire la speranza di assistere ad un reale punto di svolta che possa definitivamente segnare la conclusione di decenni di sofferenza e di mancato sviluppo del sito”.

“Non possiamo che dare atto di tutto ciò all’impulso dato dal Governo regionale e dall’azione del Comune – sottolineano Musumeci, Mazzeo e Giuffrida – però adesso auspichiamo che si faccia presto anche sull’affidamento di altre specificità come la manutenzione stradale e della pubblica illuminazione. La Zona industriale è un bene prezioso per la città di Catania, specie in questo particolare periodo di crisi per l’economia, motivo per cui è indispensabile non perdere di vista l’impellenza di accelerare il processo di recupero e valorizzazione, per cercare di attrarre nuovi investimenti e salvaguardare quelli esistenti, nell’interesse soprattutto dei lavoratori.”