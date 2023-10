Commissaria Ue a Palermo, visita all’anello ferroviario: “Linea completa entro il 2024”

Visita al cantiere della stazione “Politeama” dell’anello ferroviario di Palermo della commissaria Ue per la Coesione e le riforme Elisa Ferreira, accompagnata dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, e dai rappresentanti di Rfi che hanno illustrato il progetto.

«La fermata Politeama – dice l’assessore Aricò – è strategica per la città ed estremamente attesa dai palermitani e da tutti coloro che si muovono all’interno del tessuto cittadino perché darà la possibilità di muoversi rapidamente anche per raggiungere il centro. L’opera è stata realizzata con un investimento totale di circa 180 milioni, di cui poco più di 45 milioni finanziati dalla Regione Siciliana, e il resto con fondi europei: i lavori si concluderanno entro il 2023 e l’apertura, prevista nel 2024, rappresenterà una tappa fondamentale per il completamento dell’anello ferroviario. Il governo Schifani sta lavorando a stretto contatto con Trenitalia e Rfi proprio per implementare la mobilità cittadina e regionale con l’utilizzo del treno».

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha usato toni entusiastici parlando del racconto della “storia di una Palermo che sta cambiando volto”. Un commento nel giorno della visita della Commissaria Ue.

“Attraverso un approccio all’insegna della sostenibilità e della digitalizzazione – ha detto Lagalla – abbiamo realizzato azioni dirette allo snellimento dei servizi ai cittadini, nuovi impianti di illuminazione, abbiamo investito nel verde, nella riforestazione di Monte Pellegrino e inaugurato la Control room. Particolarmente significativo è anche, insieme alle numerose azioni rivolte alle scuole, il recupero dell’asilo di Danisinni che possiamo ritenere un intervento virtuoso che ci permette di dare un aiuto concreto alle famiglie del quartiere contro la dispersione scolastica e in contrasto alla criminalità organizzata”. “L’amministrazione sta accelerando su tutti i progetti finanziati anche con fondi Pnrr e risorse extra-comunali nel rispetto della relativa tempistica e ovviamente su tutti quegli interventi di infrastrutturazione che sono alla base del completamento della pianificazione precedente e ovviamente da introdurre nella programmazione 2021-2027- ha concluso Lagalla- I lavori sono quasi conclusi. Tutte le opere civili saranno completate entro l’anno. Entro il 2024 sarà definita l’intera linea che collegherà la fermata Giachery e al Politeama”.