Palermo, domani a Piazzetta Bagnasco “La tana del serial killer” di Salvo Toscano

PALERMO – La temperatura bollente di questi giorni è sicuramente perfetta per accogliere il prossimo appuntamento con la lettura in piazzetta Bagnasco, organizzato da Mondadori Point in collaborazione con l’associazione “ Piazzetta Bagnasco”.

“La tana del serial Killer” di Salvo Toscano è, infatti, il “giallo” che sarà presentato alle 18.30 di martedì 1 settembre, dando modo di fare conoscere un’altra delle amate indagini dei fratelli Corsaro attraverso il linguaggio agile e accattivante al quale ha abituato i suoi lettori l’autore, che ha saputo, con i suoi libri, conquistare l’Italia affermandosi nel panorama letterario contemporaneo. A dialogare con l’autore, martedì pomeriggio, sarà la giornalista Elvira Terranova.

Il libro

La scena del crimine è inquietante: una testa di donna è stata chiusa in un sacchetto di plastica e abbandonata in una grotta, a Contessa Entellina, un paesino montano in provincia di Palermo. Il cronista di nera Fabrizio Corsaro non può assolutamente rischiare di farsi soffiare la notizia dalla concorrenza e si precipita sul posto. Tutto il paese sembra terrorizzato anche perché secondo alcune antiche leggende un mostro affamato di fanciulle vivrebbe proprio rintanato all’interno di quella caverna. Mentre le autorità sono al lavoro per identificare la vittima, Fabrizio è deciso a scoprire di più sul macabro delitto. Vorrebbe coinvolgere nelle indagini suo fratello Roberto, un avvocato penalista in piena crisi familiare, ma non sarà per niente facile. Almeno fino al ritrovamento del secondo cadavere…

L’autore

Salvo Toscano è giornalista e scrittore. È stato semifinalista al Premio Scerbanenco e finalista al Premio Zocca Giovani. È autore dei romanzi incentrati sulle indagini dei fratelli Corsaro (Ultimo appello, L’enigma Barabba, Sangue del mio sangue, Insoliti sospetti, Una famiglia diabolica, L’uomo sbagliato e La tana del serial killer) e di Falsa testimonianza e Joe Petrosino. Il mistero del cadavere nel barile. È stato tradotto nei Paesi di lingua inglese. Per saperne di www.salvotoscano.com.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme del DPCM 15/06/20 in materia di misure anticovid. La partecipazione è, come sempre, libera e gratuita.