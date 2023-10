Palermo. Salario minimo, banchetti del Pd per la raccolta firme e incontro con il procuratore De Lucia

Allestiti da questa mattinai banchetti per la raccolta firme a sostegno del disegno di legge sul salario minimo. Dalle 8 alle 20 a Villa Filippina, a Palermo, i cittadini potranno aderire a quella che il segretario provinciale del Partito Democratico, Rosario Filoramo definisce >”una battaglia di civiltà”.

La nostra Costituzione, all’articolo 36, dice che – spiega Filoramo – chi lavora ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Questo diritto, che sarebbe garantito con l’introduzione del salario minimo, viene costantemente violato: in Italia, infatti, sono più di tre milioni le persone che pur lavorando sono povere. Per questo le forze di opposizione (Alleanza Verdi e Sinistra, Azione, M5S, PD e + Europa), hanno firmato una proposta unitaria che prevede che nessun lavoratore possa ricevere una retribuzione oraria inferiore a 9 euro all’ora, oltre a tredicesima, quattordicesima, tfr”.

Ieri pomeriggio, dibattiti sul tema “Rilanciare gli enti locali e infrastrutturare il territorio” e “Ad un anno dalle elezioni Comunali. L’impegno del Pd per Palermo”. Oggi, invece, fitto programma di appuntamenti, a partire da quello della mattina con il dibattito su”Ripartire dal basso. Il lavoro delle circoscrizioni e dei circoli territoriali”.

Nel pomeriggio, alle 17, “l’incontro su Palermitani ed europei: solidarietà, diritti ed integrazione” e alle 18 il dibattito dal titolo “La mafia ha cambiato il suo volto. E l’antimafia?” con il procuratore della Repubblica di Palermo, Maurizio De Lucia, la senatrice Enza Rando, Giuseppe Provenzano componente della segreteria Nazionale PD, il presidente della commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, Padre Francesco Michele Stabile, Gaetano Gambino, responsabile Legalità PD Palermo e moderato dalla giornalista Elvira Terranova. A seguire, intorno alle 19:30, il comizio di chiusura con il segretario provinciale Rosario Filoramo, il segretario regionale Anthony Barbagallo e il capogruppo PD all’Ars,il deputato regionale Michele Catanzaro.