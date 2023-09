Fiume Ippari, Santocono (Cna): “Storia di inadempienze, intervenga il prefetto”

La CNA di Ragusa ricorda le volte in cui è stata espressa soddisfazione per l'approvazione definitiva del progetto di messa in sicurezza del ponte che attraversa il fiume Ippari sulla strada provinciale 18 che collega Vittoria con Santa Croce Camerina senza che siano mai arrivati fatti concreti.

“Non si contano più le volte in cui è stata espressa soddisfazione per l’approvazione definitiva del progetto di messa in sicurezza del ponte che attraversa il fiume Ippari sulla strada provinciale 18 che collega Vittoria con Santa Croce Camerina. Mai come in questo caso esprimere soddisfazione ha coinciso con inadempienza, mancata esecuzione e quindi burla”. E’ quanto afferma il presidente della Cna territoriale di Ragusa, Giuseppe Santocono, il quale precisa: “E’ solo dal 2018 che cittadini e microimprese del territorio attendono che questa piccola struttura sia riqualificata. Sono solo passati appena cinque anni e in quest’arco di tempo, in quel tratto di strada, ci sono stati anche gravi incidenti stradali”. “Ora – aggiunge il responsabile organizzativo della Cna comunale di Vittoria, Giorgio Stracquadanio – al Libero consorzio di Ragusa si è insediata il nuovo commissario. Sarebbe auspicabile un suo intervento in modo chiaro e definitivo. Forse si dovrà rivedere il tutto, pare che l’aumento dei costi dei materiali possa rimettere ogni cosa in discussione. Si perderà altro tempo? Lo scopriremo solo vivendo. Una cosa è certa: le economie del nostro territorio continuano a rimanere penalizzate”.