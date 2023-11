Lavori sulla provinciale 18, Cna Ragusa: “Fondamentale ma serve anche altro”

Avviati i lavori sul ponte del Fiume Ippari, lungo la strada provinciale 18, nel Ragusano.

Motivo di soddisfazione per la CNA di Ragusa, che ricorda come da diversi anni, a partire dal 2018,i rappresentanti dell’organizzazione abbiano sollecitato il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale, l’ex Provincia Regionale, in tale direzione.

La strada in questione è di fondamentale importanza. L’arteria collega, infatti due grosse strutture commerciali, come il mercato Ortofrutticolo di Vittoria con quello di Santa Croce Camerina. Ad evidenziare questo aspetto è il presidente territoriale di Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, che chiarisce che si tratta “di un primo passo verso la liberazione della viabilità del nostro territorio. Rimane ancora da risolvere, tuttavia- evidenzia Santocono- la vicenda dei passaggi a livello che per cinque volte al giorno blindano la città di Vittoria.

“Devono essere ancora completati, poi, i lavori della strada provinciale n. 5 – aggiunge il responsabile organizzativo della Cna di Vittoria, Giorgio Stracquadanio – quella che porta all’aeroporto (c’è pure da capire se la stessa è ancora provinciale o è diventata comunale). E poi c’è la vicenda del ponte sulla foce dell’Ippari su cui a breve torneremo. Noi continueremo la nostra opera, più o meno fastidiosa, di sollecitazione e lo facciamo per migliorare le condizioni di operatività delle imprese che intendiamo rappresentare e per avere una città con una viabilità che si possa definire tale”.