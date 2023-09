Ragusa. Il “Guerriero di Castiglione”, presentazione e visita al Museo Archeologico Ibleo

Sono passati 20 anni dall’esposizione del “Guerriero di Castiglione” nei Musei di stato di Berlino. Per sottolineare l’occasione, giovedì 7 Settembre 2023 alle 21,00 a Ragusa si svolgerà un momento dedicato alla presentazione al pubblico con visita guidata al Museo Archeologico Ibleo. Dopo la presentazione di Luigi Maria Gattuso, Direttore del Parco Archeologico di Kamarina, di Mario Papa, Presidente Pro Loco di Ragusa, di Enzo Piazzese, Presidente Archeoclub di Ragusa e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, inizierà la visita che sarà guidata dall’archeologo e docente universitario Giovanni Di Stefano. L’iniziativa è promossa dal Parco Archeologico di kamarina Cava Ispica, dall’Archeoclub, da BCsicilia e dalla Pro Loco di Ragusa. Ingresso libero. Per informazioni: Tel. 346.8241076 – Email segreteria@bcsicilia.it.

Il “Guerriero di Castiglione”, la lastra con la scultura di un cavaliere armato risalente al VI sec. a.C., è ospitata nel Museo Archeologico Ibleo. L’opera venti anni fu esposta nei prestigiosi Musei di Stato di Berlino e al Pergamon fu tenuto un seminario di studi al quale parteciparono studiosi fama internazionale: Dieter Heilmaier, Direttore dei Musei di Berlino, Paola Pelagatti e Antonio Giuliano. La lastra decorata una porta di un monumento funerario nel quale era forse seppellito il militare rappresentato sul cavallo. Da una iscrizione incisa sulla piastra conosciamo il nome del “Guerriero”, Pirrino, il nome del padre Pytikas e anche il nome dell’autore Sqylos. La scultura del “Guerriero di Castiglione” è un unicum nel panorama dell’arte figurativa della Sicilia di età arcaica. La lastra fu certamente riutilizzarla più volte forse per celebrare un principe greco o un capo indigeno.