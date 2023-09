ITS Archimede: quattro nuovi corsi per il marketing del territorio, il food&wine ed il restauro

Quattro nuovi corsi di studio per l’ITS Archimede, l’istituto di Alta Formazione attivo a Siracusa e in altre sedi.

Dal prossimo autunno sarà possibile seguire corsi in “Marketing dei beni e delle attività culturali”, “Hospitality Management”, “Restauro 4.0” e “Food & Wine Tourism”.

“L’intero settore turistico e dei beni culturali sente ancora di più in questo ultimo periodo la necessità di figure professionali preparate in maniera specifica – ricordano Andrea Corso, presidente dell’ITS Fondazione Archimede e Giovanni Dimauro, Direttore Generale – perché non è più possibile lasciare spazio all’improvvisazione o peggio all’impreparazione, senza dimenticare che l’offerta di lavoro in questi ambiti è ampia e variegata, contribuendo così a garantire, per i neodiplomati ITS, quell’alto tasso di occupabilità che negli anni è stato proprio uno dei motivi di successo di questi istituti”.

Oltre il 70% dei diplomati ITS, infatti, trova poi lavoro nel proprio ambito di studio; ricordiamo che per iscriversi all’ITS Fondazione Archimede basta il diploma e che un ITS non è alternativo all’Università, anzi anche molti studenti già laureati hanno preferito arricchire la propria preparazione frequentando i corsi altamente professionalizzanti di ITS, frutto del continuo confronto con le aziende protagoniste del mercato del lavoro.

“Il confronto con le aziende è proprio un altro motivo di successo degli ITS e dell’ITS Fondazione Archimede in particolare – concludono Corso e Dimauro – sia perché molti docenti vengono proprio dal mondo del lavoro, sia soprattutto perché la creazione dei corsi viene in molti casi stimolata proprio dalle aziende che lamentano carenze in un determinato settore, tanto che, nei fatti, molti futuri diplomati, attraverso gli stage, vengono quasi < > dai loro futuri datori di lavoro”.

Nelle prossime settimane saranno presentati online alcuni “Open day” conoscitivi sui corsi di ITS Fondazione Archimede.