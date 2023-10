Accoltellamento fra ragazzini, undicenne ferito da un coetaneo

Accoltellamento fra giovanissimi ieri a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa.

Il gravissimo episodio vede protagonisti due ragazzini di soli 11 e 12 anni.

E’ successo tutto in contrada Canova, scenario di quella che era iniziata come una banale lite, che è poi degenerata fino a sfociare in un fatto di cronaca che lascia senza parole. Al culmine del litigio, uno dei due ha estratto un coltellino e con questo ha ferito il contendente, più volte. Accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola, il bambino è stato sottoposto alle cure dei sanitari. Nessuna conseguenza grave per fortuna per il ragazzino. Al nosocomio anche i carabinieri, che hanno ricostruito l’accaduto. Il dodicenne responsabile dell’accoltellamento è stato segnalato ai servizi sociali ed al Tribunale dei Minori di Catania. La sua età non prevede che possa essere perseguito penalmente.