Che estate sarà per il settore dell’intrattenimento? Risponde Gabriele D’Ambra, vicepresidente nazionale di Assointrattenimento

Sarà questa l’estate giusta per ripartire?

L’emergenza covid, per quanto nelle due estati passate si stata meno pressante rispetto alle stagioni invernali, ha comunque pesato sulle attività economiche, tra cui quelle legate all’intrattenimento.

Quella che sta per cominciare, finita l’emergenza covid lo scorso 31 marzo (ma ciò non significa che il virus sia scomparso), dovrebbe essere l’estate della ripartenza, così come sottolinea Gabriele D’Ambra, vicepresidente nazionale di Assointrattenimento che però si dichiara perplesso circa le ordinanze che potrebbero adottare le amministrazioni e che potrebbero pesare sulle attività economiche.

Queste le sue dichiarazioni

