Fase 2: ecco come si potrà viaggiare sugli autobus AMT

CATANIA – Scatta domani la Fase 2 per la città etnea e tra le misure da adottare ci sono anche quelle che riguardano i mezzi pubblici di trasporto.

Il sindaco Salvo Pogliese, l’assessore alla Mobilità Giuseppe Arcidiacono e il presidente dell’Azienda Metropolitana Trasporti Giacomo Bellavia, al capolinea Amt della Stazione Centrale, hanno illustrato le nuove regole da osservare nella Fase2 per il distanziamento sociale all’interno dei mezzi pubblici, previste dalle nuove normative nazionali per prevenire il diffondersi della pandemia da Covid19. Sindaco, assessore e presidente hanno anche mostrato agli utenti la nuova segnaletica già installata sugli autobus per agevolare i cittadini al rispetto delle misure che saranno in vigore da domani 4 maggio.

Sarà possibile viaggiare sui bus soltanto in numero limitato a seconda della lunghezza dei mezzi: massimo in 11 passeggeri per le vetture più grandi, massimo in 8 per i mezzi più piccoli.

“Con il presidente Bellavia abbiamo voluto verificare personalmente e illustrare ai cittadini le nuove modalità di viaggio sui mezzi pubblici cittadini, in vigore da giorno 4 –ha dichiarato il sindaco Pogliese-. Credo che questo sia il giusto modo per conciliare l’esigenza della mobilità con quella della tutela salute pubblica. Non sarà molto semplice poiché le nuove norme sono molto stringenti e i posti all’interno degli autobus molto limitati, ma questo è un primo passo che porterà alla normalizzazione e al ritorno allo status quo che tutti noi auspichiamo”.

“Tutti i mezzi sono già pronti ad accogliere i passeggeri. Grazie all’impegno dei nostri dipendenti, siamo stati in grado di apporre la nuova segnaletica in tutte le vetture, a terra, sui sedili e lungo i corrimano. L’invito alla popolazione è quello di utilizzare il mezzo pubblico solo se strettamente necessario. Temiamo, infatti, che ci possano essere problemi di ordine pubblico dovuti alle limitazioni imposte dalle nuove normative. L’azienda con il solo personale a disposizione non può gestire la situazione e imporre il rispetto delle regole. Per questo abbiamo già chiesto la collaborazione del Prefetto”.

Le regole e raccomandazioni da osservare sono: 1. salire sui mezzi solo indossando la mascherina che diventa quindi obbligatoria; 2. ingresso vietato se si ha febbre, tosse o raffreddore; 3. vietato salire a bordo dalla porta anteriore delle vetture; 4. evitare di chiedere informazioni all’autista il cui alloggiamento continuerà ad essere delimitato; 5. non si potranno acquistare biglietti a bordo (a tal proposito è incentivato l’acquisto dei biglietti online e tramite app Dropticket); 6. non ci si potrà sedere sui sedili vicini al conducente né accanto ad altri passeggeri; 7. sarà sempre obbligatorio mantenere una distanza minima di un metro dagli altri viaggiatori.

Nei prossimi giorni l’azienda provvederà, inoltre, a installare il numeratore elettronico per la conta dei passeggeri a bordo.

L’Amt proseguirà ad assicurare la sanificazione degli ambienti, attraverso le pulizie quotidiane straordinarie a bordo dei mezzi e nei locali aziendali, con l’ausilio di strumenti e prodotti speciali. Il personale continuerà ad indossare mascherine, guanti e a far uso dei prodotti igienizzanti.