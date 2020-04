Papa Francesco chiama il sindaco di Siracusa: “Pregherò per la vostra città”

SIRACUSA – “Il papa pregherà per la nostra città”. Ad affermarlo, con comprensibile emozione, è il sindaco di Siracusa Francesco Italia, che in una trasmissione radiofonica di stamattina ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da Papa Francesco. Il Santo Padre ha voluto fare sentire la propria vicinanza alla comunità aretusea alle prese con l’emergenza coronavirus.

“Da una telefonata improvvisa e inaspettata – ha scritto su Facebook il primo cittadino rilanciando il collegamento radiofonico – accolgo con emozione e mi rendo portavoce della benedizione a Siracusa che Papa Francesco mi ha personalmente consegnato, nella giornata di ieri, per rinnovare in ciascuno di noi la forza e il coraggio necessari a non tentennare, e a proseguire ad affrontare insieme questa emergenza sanitaria. Il Papa pregherà per la nostra città, noi pregheremo per lui“, ha concluso Italia.