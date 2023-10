Albero cade su un’auto, tragedia a Palermo: morto il conducente

Un albero crolla all’improvviso e causa una tragedia a Palermo, lungo la A20, tra gli svincoli di Campofelice di Roccella e Cefalù.

Un automobilista è morto colpito da un albero crollato durante il suo passaggio, all’alba di oggi, all’altezza del chilometro 175 in direzione Palermo.

Vincenzo Maniaci, questo il nome della vittima. aveva 43 anni, originario di Sant’Agata di Militello in provincia di Messina.

Bloccata la carreggiata. La tragedia si è verificata intorno alle 6:00 di questa mattina. Secondo quanto trapelato, un albero posto ai lati della strada ha ceduto proprio mentre l’auto del 43enne era in transito sulla carreggiata. L’uomo sarebbe morto sul colpo a seguito delle gravissime lesioni riportate, che non gli hanno lasciato scampo.

Sul posto, la Polizia Stradale ed una squadra del Cas, il consorzio delle autostrade siciliane, insieme ai mezzi di soccorso.

Lavori in corso per liberare la sede stradale, bloccata dalla caduta del grosso albero.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polstrada.