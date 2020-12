Scuola: “Scambiamoci il Natale”, incontro online tra studenti catanesi e libanesi

CATANIA – Uno scambio di auguri multiculturale in videoconferenza tra studenti catanesi e libanesi, esteso ai militari italiani in Libano.



E’ il coronamento di un progetto di integrazione culturale promosso in occasione del Natale dall’ufficio Attività parascolastiche del Comune in collaborazione con l’associazione Sobhi Akoury italiana, per incentivare l’amicizia, la solidarietà, la conoscenza tra le diverse culture.



Il saluto e gli auguri della Città di Catania sono arrivati tramite il sindaco Salvo Pogliese, che si è collegato dal Palazzo degli Elefanti, e l’assessore alla Scuola Barbara Mirabella.

“Siamo molto contenti – ha detto il Sindaco – del percorso di relazioni e di interscambio culturale avviato dai ragazzi dei due territori, reso possibile grazie alla guida dei docenti, e delle realtà associative promotrici, con la collaborazione delle più alte autorità istituzionali, diplomatiche e militari, che ringrazio per il grande impegno a favore della cultura dell’integrazione”.

Sono intervenuti l’ambasciatrice del Libano in Italia, Mira Daher Violides, il generale Di Stasio, della missione Unifil a Shama, il generale Abagnara dallo Stato Maggiore, la professoressa Giovanna Micale, presidente dell’associazione Soby Akaury in Italia, Lea Akoury, fondatrice dell’associazione in Libano, don Claudio Mancusi, Andrea Passanisi presidente di Coldiretti. Ha partecipato all’incontro, insieme con gli studenti, una delegazione di dirigenti e docenti degli istituti comprensivi Musco, Brancati, Deledda, XX Settembre, Parini, Bosco, Giuffrida, Malerba. Nell’ambito del progetto, le scuole hanno realizzato laboratori artistici con l’utilizzo di materiale di riciclo per la creazione di decori e addobbi per un albero di agrumi natalizio che, donato dalla Coldiretti, è stato collocato davanti agli storici “Archi della Marina”, presente anche il capo di Gabinetto del Sindaco, Giuseppe Ferraro. Un altro speciale albero di Natale è stato addobbato, a Shama, dagli studenti libanesi.