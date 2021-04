Allevamento, domani on line il bando della Misura 13 del Psr

Scilla: «In arrivo 75 milioni di euro per la zootecnia siciliana»

SICILIA – In arrivo aiuti per il settore zootecnico siciliano. Domani sarà pubblicato sul

sito

del Psr Sicilia 2014/2020

e su

quello

dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea il bando della Misura 13 per la campagna 2021 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” – operazione 13.1.1 “Pagamento compensativo per le zone montane” ed operazione 13.3.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici”.