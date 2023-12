Contributi alle imprese ittiche, Acli Terra: “Misura adeguata, avviso sul web

Contributi della Regione Siciliana alle imprese ittiche ed ai pescatori danneggiati dalle calamità naturali o impegnati in operazioni di soccorso ai migranti.

La misura viene commentata con apprezzamento dal vice presidente di Acli Terra, il trapanese Giuseppe Peralta, che entra nel dettaglio.

“Apprezziamo-spiega il vice presidente- la decisione dell’assessorato all’Agricoltura e del governo della Regione Sicilia di riattivare il Fondo di solidarietà regionale, stanziando 200 mila euro per i ristori alle imprese del settore della pesca, danneggiate per calamità naturali o eventi eccezionali o che hanno sospeso la propria attività per svolgere interventi di soccorso in mare a migranti e naufraghi”.

“E’ anche significativa la misura specifica, sottolineata dall’assessore regionale al ramo, Luca Sammartino, destinata ai pescatori di Lampedusa che hanno avuto le attrezzature danneggiate o problemi all’attività di pesca a causa dei relitti nei fondali di barche dei migranti.

Invitiamo gli operatori a consultare sul web l’avviso del Dipartimento della Pesca mediterranea regionale per fruire dei contributi, che verranno erogati in regime ‘de minimis’ e fissati a massimo 30 mila euro per beneficiario – conclude il vice presidente dell’Associazione professionale di ispirazione cristiana che tutela e assiste lavoratori e operatori del mondo rurale e della pesca, Peralta.