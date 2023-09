Ho.Re.Ca, aiuti alle aziende e ai giovani imprenditori: incontri con i 58 sindaci

Un confronto con i comuni delle 58 amministrazioni comunali del territorio catanese, per parlare di sostegni e incentivi alle imprese del settore Ho.Re.Ca. La Fiepet Confesercenti Catania ha inserito tali obiettivi nel programma 2023/2024. Ai sindaci sarà illustrato il punto di vista degli imprenditori del settore , allo scopo di incentivare l’imprenditoria giovanile.

“L’iniziativa si propone quale utile occasione per sostenere il confronto con le Istituzioni territoriali al fine di supportare lo sviluppo e la crescita economica dei Comuni coinvolti – spiega il Direttore di Confesercenti Catania Francesco Costantino -. Gli incontri intendono alimentare il dibattito tra soggetti pubblici e privati, così da pervenire ad una visione condivisa dei possibili modelli di crescita da attuare a sostegno delle attività endemiche del settore dei pubblici esercizi.

Un percorso che – conclude il Direttore – attraverso un confronto con le Amministrazioni locali e con l’ausilio degli strumenti messi in campo dal marchio Confesercenti nell’ambito del credito, formazione, lavoro e servizi alla persona, intende favorire la crescita del tessuto economico e produttivo”.

“Lavoreremo costantemente per raggiungere obiettivi realizzabili a supporto delle imprese locali – chiosa il Presidente Fiepet Catania Andrea Finocchiaro – mettendo in mano alle aziende quegli strumenti concreti e poco conosciuti che potranno utilizzare per far crescere la propria attività imprenditoriali nell’interesse non solo personale, ma di tutto il comparto Ho.Re.ca Etneo”.