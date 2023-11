Autoimprenditorialità e Innovazione, gli incontri del Living Lab delle Aci

Proseguono con gli incontri di Novembre gli appuntamenti inseriti nel ciclo di incontri su Autoimprenditorialità e Innovazione del Living Lab delle Aci.

Confcooperative Sicilia,CNA e Gal Terre di Aci insieme per un progetto che rientra nell’ambito del Programma Operativo Fesr Sicilia 2014/2020 – Asse Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione.

Questi i momenti di approfondimento previsti presso la sala CSVE di via Aranci, ad Acireale.

7 Novembre: ore 15:30 Cenni sulle tipologie di ingaggio lavorativo nelle imprese, con Sabina Sinatra e Giusi Pelligra;

9 Novembre: ore 15:30-17:30 Sportello Informativo e consulenza per eventuali percorsi di Autoimprenditorialità in forma cooperativa. Per Confcooperative Sicilia ci sarà Andrea Pace;

14 Novembre: ore 17:00 Realtà aumentata, sicurezza e gestione impresa da remoto. Così studio. A cura di CNA Catania;

16 Novembre: ore 15:30-17:30 Sportello Informativo e consulenza per eventuali percorsi di Autoimprenditorialità in forma cooperativa con Andrea Pace per Confcooperative Sicilia;

27 Novembre ore 17:00 Turismo esperienziale nella bottega 4.0 a cura di CNA Catania.

Ultimo appuntamento il 30 novembre ore 15:30-17:30, nuovamente con lo Sportello Informativo di Confcooperative Sicilia affidato ad Andrea Pace.

Per ISCRIVERSI agli incontri GRATUITI di Novembre si può inviare un’email all’indirizzo catania@confcooperative.it