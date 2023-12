Schembari nel Cda del Gal Natiblei: rappresenta Confcooperative Sicilia

Alessandro Schembari, presidente della sede territoriale di Siracusa di Confcooperative Sicilia entra a far parte del Cda del G.A.L Natiblei.

La nomina è scaturita dalla riunione del Cda che ha proceduto al rinnovo delle cariche e che ha condotto all’elezione all’unanimità del nuovo presidente Pippo Gianninoto. Suo vice, Paolo Amenta.

Il Gruppo di azione locale è nato nel 2009 con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del territorio degli Iblei compreso tra le province di Siracusa, Ragusa e Catania.

Schembari siede nel nuovo Cda in rappresentanza di Confcooperative Sicilia. Per la parte privata ci sono anche Antonio Lo Tauro, Mario Garrasi, Benedetto Brandino, Mario Magnano, Francesca Gilistro; per la parte pubblica, invece, oltre al vicepresidente Paolo Amenta, siedono in consiglio di amministrazione i consiglieri Bartolo Giaquinta, Francesco Barchitta, Giuseppe Stefio, Santo Randone e Mirella Garro.

“Ringrazio i soci-commenta Schembari- che in assemblea mi hanno dato fiducia e sono lieto di fare parte di un CDA rodato che in questi anni ha dimostrato che quando il pubblico e il privato si pongono obbiettivi comuni come lo sviluppo locale si raggiungono risultati importanti per il territorio e per le imprese”.

Il Presidente di Confcooperative Sicilia, Gaetano Mancini esprime soddisfazione. “La presenza di Alessandro Schembari nel consiglio di amministrazione del Gal Natiblei- dichiara Mancin i- costituisce il riconoscimento del valore della persona, del lavoro svolto da Confcooperative a Siracusa e del valore e del peso della cooperazione nel contesto economico e sociale del territorio.”