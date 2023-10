UnionFood, Finocchiaro (Dolfin) presidente Gruppo Uova Pasquali e Prodotti Cioccolato

Santi Finocchiaro è il nuovo Presidente del Gruppo Uova Pasquali e altri prodotti di ricorrenza in cioccolato di Unione Italiana Food (Unionfood), associazione di Confindustria, e presiederà il Consiglio e l’Assemblea del Gruppo nel quadriennio 2023–2027. Il gruppo riunisce i principali leader nel mercato delle uova di Pasqua e prodotti simili con l’obiettivo di rappresentare in maniera coesa le istanze del comparto nell’interlocuzione con le Istituzioni e la Gdo.

Nato a Catania, Finocchiaro dal 2012 è presidente di Dolfin Spa e,insieme ai fratelli Gaetano e Rosaria, rappresenta la terza generazione della famiglia alla guida dell’impresa nata ai primi del Novecento, in Sicilia, per la produzione di caramelle e confetti e divenuta nell’arco di un secolo azienda leader in Italia e all’estero per i prodotti da gelare, i mitici Polaretti® esportati in oltre 50 Paesi al mondo.

Dopo l’esordio a fine anni Ottanta alla guida dei Giovani Industriali della provincia di Catania, Santi Finocchiaro è stato dal 1991 al 2015 componente della Commissione nazionale Mezzogiorno di Confindustria; dal 2018 ha assunto il ruolo di vicepresidente Confindustria Catania con delega alle Politiche per il Sud, incarico che ha curato anche nell’Advisory board di Confindustria Sicilia; dal 2000 fa parte del Consiglio Direttivo AIDI (Associazione Industrie Dolciarie Italiane), poi Aidepi e oggi Unionfood.

Come presidente del nuovo Gruppo Unionfood, Finocchiaro sarà impegnato, in primis, nel dialogo con la Grande Distribuzioneper affrontare alcune criticità che interessano il comparto e che vanno nella direzione della lotta allo spreco alimentare e del riciclo degli scarti/rifiuti industriali nell’ottica della responsabilità sociale e ambientale delle imprese. Altro obiettivo sarà la promozione all’estero della tradizione italiana delle uova di Pasqua al cioccolato.

Al Gruppo Uova Pasquali e altri prodotti di ricorrenza al cioccolato di Unionfood aderisce l’intera totalità dei produttori italiani di uova di cioccolato. Aziende che, complessivamente, rappresentano un fatturato aggregato di circa 6,5 miliardi di euro. Unione Italiana Food è la più grande associazione di rappresentanza diretta di categoria alimentare nell’Unione Europea e raggruppa piccole, medie e grandi imprese italiane produttrici di beni alimentari. Nata nel gennaio 2019 dalla fusione di Aidepi(Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane) e Aiipa (Associazione italiana industrie prodotti alimentari), rappresenta 550 imprese di oltre 20 settori merceologici, che danno lavoro a 100.000 persone e sviluppano un fatturato superiore a 52 miliardi di euro, 18 miliardi dei quali in export.