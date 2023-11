Manifestazione Pd “Per un futuro più giusto”, 600 dalla Sicilia a Roma

Saranno oltre 600, secondo le previsioni della segreteria regionale, i siciliani che prenderanno parte, sabato mattina, alla manifestazione Pd “Per un futuro più giusto”, a Roma.

L’appuntamento nella Capitale è fissato per le 14:00 in Piazza del Popolo.

“Siamo una delle regioni più partecipative, considerando anche le difficoltà logistiche legate allo spostamento”, afferma il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo.

Entrano più nel dettaglio il coordinatore della segreteria regionale Alfredo Rizzo e Sergio Lima, componente della segreteria e della Direzione nazionale, che si sono occupati delle aspetti logistici ed organizzativi.

“Attraverso un accordo con Trenitalia oltre 400 persone – dicono – raggiungeranno la Capitale su due treni; uno da Palermo e l’altro via Siracusa-Catania. Altri 150 raggiungeranno Roma, per poter partecipare alla manifestazione Pd, o con mezzo proprio, molti in aereo. Un dato interessante – concludono – il 20% de totale sono esponenti dei collettivi o universitari non iscritti al PD che comunque condividono la piattaforma della manifestazione”.