Terzo mandato sindaci piccoli comuni, plauso di Forzese

CATANIA – L’on. Marco Forzese, coordinatore provinciale a Catania e membro del direttivo nazionale di “Noi Moderati”, condivide l’ipotesi di prevedere la possibilità di un terzo mandato per i sindaci dei Comuni con popolazione sino a 15mila abitanti e plaude all’azione avviata in tal senso dall’ANCI. “Ritengo si tratti di un provvedimento assai utile – ha osservato l’on. Forzese – considerato che l’estensione temporale consente di condurre in porto tutte quelle iniziative – e non sono poche – che, per motivi vari, richiedono una programmazione a lunga durata. Spesso, ad esempio, le opere pubbliche incompiute sono figlie di un’interruzione del mandato di un sindaco, poiché quello che gli subentra non è interessato a proseguire l’azione intrapresa da chi lo ha preceduto e, comunque, ha una visione diversa, come è legittimo che sia. Quindi, siamo favorevoli al terzo mandato nei Comuni più piccoli, così che le Amministrazioni possano davvero portare risultati concreti attraverso una pianificazione a lungo termine”.